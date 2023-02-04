Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос журналиста британской вещательной корпорации BBC о том, хорошо ли инвестировать в проекты, связанные с Марсом, Гейтс ответил отрицательно.

"На мой взгляд, нет", - сказал он в показанном в пятницу интервью.

По его мнению, существуют нерешенные проблемы на Земле, которые требуют первостепенного внимания.