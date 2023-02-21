После взрыва на заводе в США в больницу доставили 13 человек

При взрыве на металлургическом заводе в Бедфорде (штат Огайо) в понедельник пострадали 13 человек, их достаили в больницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на пожарных.

Уточняется, что состояние по меньшей мере одного из пострадавших оценивается как критическое.

Согласно Fox News, взрыв произошел 20 февраля на металлургическом заводе компании Schumann & Co., производящей сплавы меди. При тушении начавшегося из-за взрыва пожара задействовали бригады из нескольких населенных пунктов. Пожар взят под контроль. Местные жители жалуются на дым и запах горящей нефти.