Власти США ждут заявки на покупку банка First Republiс до 30 апреля

Федеральная корпорация страхования вкладов США попросила банки JPMorgan и PNC предоставить к воскресенью, 30 апреля, окончательные предложения по приобретению американского банка First Republic. Об этом в субботу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, 27 апреля регулятор обратился к различным банкам просьбой сообщить о своей заинтересованности и предложить цену. После удовлетворения запроса корпорация страхования вкладов в пятницу пригласила JPMorgan и PNC к обсуждению дальнейших шагов по возможной покупке First Republic.

Процесс торгов, начатый регулирующими органами США после нескольких недель бесплодных переговоров между банками и их консультантами, может проложить путь к более аккуратной продаже First Republic, чем затянувшиеся аукционы после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, отмечает агентство

26 апреля стоимость акций First Republic на Нью-Йоркской фондовой бирже упала более чем на 21% после публикации во вторник финансовой отчетности, из которой следует, что банк за первый квартал потерял более $100 млрд депозитов. 28 апреля акции банка рухнули еще на 30%.