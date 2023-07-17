iPhone первого поколения продали на аукционе в США за рекордные $190 тыс.

Аукционный дом LCG Auctions сообщил, что модель iPhone 2007 года была продана на аукционе за рекордную сумму в $190 тыс. Об этом было объявлено на официальном сайте аукционного дома, сообщает Trend.

Согласно описанию лота, ранее такая же модель уже участвовала в аукционах, и ее цена была значительно ниже. В октябре 2022 года она была продана за $39 тыс., а в феврале 2023 года был установлен рекорд в $63 тыс. Однако в воскресенье данная модель была продана за удивительную сумму в $190,372 тыс., как сообщает LCG Auctions.

Аукционный дом объясняет рост стоимости лота объемом памяти модели. Ранее продававшиеся iPhone имели объем памяти 8 Гб. Проданный в воскресенье iPhone имеет объем памяти 4 Гб. Коллекционеры считают эту модель "Святым Граалем" из-за ее ограниченности и редкости на рынке, как указано в описании лота. Эта модель была выпущена 29 июня 2007 года в двух вариантах: с объемом памяти 4 Гб (стоимостью $499) и 8 Гб (стоимостью $599). Однако модель с меньшим объемом памяти была менее популярной, и ее производство было прекращено всего через два месяца, в сентябре 2007 года.

Аукционный дом отмечает, что проданная модель находится в отличном состоянии и попала на аукцион из рук одного из участников первой команды инженеров iPhone. Упаковка имеет почти безупречную поверхность и углы, заводская пломба не была нарушена. Описании лота также указывается, что коллекционерам и инвесторам будет сложно найти модель в более идеальном состоянии. Начальная стоимость лота составила $10 тыс., и ожидалось, что он будет куплен за сумму в диапазоне от $50 до $100 тыс.