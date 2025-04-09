Трамп приостановил действие пошлин в отношении некоторых стран на 90 дней

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о введении 90-дневной паузы в отношении повышения импортных пошлин для более чем 75 стран, обратившихся с просьбой начать переговоры по этому вопросу.

Как передает Trend, об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что в течение этого времени для них будут действовать сниженные пошлины в размере 10%.

«Я утвердил 90-дневную паузу и существенно сниженные – до 10% – ответные тарифы на этот период», – написал Трамп.

Президент США отметил, что это решение распространяется на более чем 75 государств, которые направили в США своих представителей для ведения диалога и не предпринимали враждебных действий.