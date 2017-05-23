Исламиада в Баку стала важным шагом в дальнейшем укреплении исламской солидарности - депутат

23 мая 2017 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности Баку-2017 стали важным шагом в дальнейшем укреплении солидарности в исламском мире, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

Депутат отметил, что IV Игры исламской солидарности находились в центре внимания исламского мира и привлекли к себе внимание всего мира, став уже историей. «22 мая на Бакинском Олимпийском стадионе прошла грандиозная церемония закрытия Игр. Как и церемония открытия, закрытие Исламиады также надолго запомнится многомиллионной зрительской аудитории", - сказал Рауф Алиев, добавив, что Игры исламской солидарности Баку-2017 открыли новую страницу в истории Исламиады.

Он отметил, что после первых Европейских игр и Олимпийских игр в Рио азербайджанские спортсмены одержали очередную историческую победу. «Заняв первое место в общекомандном зачете, наша сборная завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых", - сказал Рауф Алиев.

По его словам, эти показатели говорят о том, что Азербайджан уже стал одним из ведущих спортивных государств мира.

Он отметил, что наряду с большими спортивными достижениями, Игры исламской солидарности Баку-2017 стали также важным шагом в укреплении солидарности в исламском мире, дальнейшем развитии отношений дружбы между странами и народами. Азербайджан еще раз доказал, что является современным светским государством, и может стать примером в мире как страна, где на высоком уровне находятся традиции мультикультурализма и толерантности, сказал Рауф Алиев.

Депутат подчеркнул, что благодаря высоким организаторским способностям Первого вице-президента Азербайджана, председателя Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиевой Исламиада была организована на очень высоком уровне, и завершилась очень успешно. Все эти успехи были достигнуты в результате того, что Азербайджан благодаря всесторонне продуманной, мудрой внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева превратился в стремительно развивающуюся страну.

Проведя на таком высоком уровне IV Игры исламской солидарности, Азербайджан определил новые стандарты Исламиады. Успешное проведение страной в последние годы крупномасштабных международных спортивных мероприятий дает основание думать, что Азербайджан уже превратился в одну из стран-кандидатов на проведение Летних Олимпийских игр, сказал Рауф Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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