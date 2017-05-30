Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 3,3 раза

30 мая 2017 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос на проведенном во вторник депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) более чем в 3,3 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 150 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 495,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 12,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Новости по теме
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду
Бизнес 13:46
Инфляция в Азербайджане в 2017 году может быть снижена до однозначного показателя
Бизнес 13:39
Эльман Рустамов: В Азербайджане будет пересмотрена учетная ставка
Бизнес 13:27
План реструктуризации внешних долгов Межбанка Азербайджана не повлияет на стабильность курса маната - Центробанк
Бизнес 13:00
Порядок проведения валютных аукционов в Азербайджане сохранится без изменений - Центробанк
Бизнес 12:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая
Бизнес 09:29
Центробанк Азербайджана снизил объем депозитного аукциона
Бизнес 26 мая 19:25
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 30 мая
Бизнес 26 мая 17:14
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,6 раза
Бизнес 26 мая 12:54
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 мая
Бизнес 26 мая 09:35
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 26 мая
Бизнес 25 мая 17:12
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу
Бизнес 25 мая 13:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 мая
Бизнес 25 мая 09:28
Центробанк Азербайджана выпустит еще одну эмиссию нот
Бизнес 24 мая 17:31
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 25 мая
Бизнес 24 мая 17:12
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 мая
Бизнес 24 мая 09:28
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 24 мая
Бизнес 23 мая 17:19
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду
Бизнес 23 мая 15:23