Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 3,3 раза

БАКУ /Trend/ - Спрос на проведенном во вторник депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) более чем в 3,3 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 150 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 495,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 12,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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