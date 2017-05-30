SOCAR построила новую платформу на морском месторождении

30 мая 2017 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR завершила строительство новой стационарной морской платформы №54 на морском месторождении "Западный Абшерон", говорится в распространенном во вторник сообщении SOCAR.

Согласно сообщению, платформа рассчитана на бурение 10 эксплуатационных скважин, с каждой из которых планируется добывать 10-20 тонн нефти ежесуточно.

"Платформа, состоящая из производственного и жилого блоков, установлена на девяти опорных блоках на глубине моря 13,5 метра. На основании имеются четыре посадочные и семь причальных площадок, девять промежуточных секций, два пешеходных мостика. Кроме того, здесь установлены девять резервуаров различного объема для сбора сточных вод, четыре буровые мачты, две трубосборные площадки и другое необходимое оборудование. Объект оснащен противопожарной системой", - говорится в сообщении.

Общая площадь морской платформы составит 3,48 тысячи квадратных метров, а ее общий вес – 2,11 тысячи тонн.

Месторождение "Западный Абшерон" находится на балансе Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Абшероннефть" азербайджанской госкомпании SOCAR. Буровые работы на этом месторождении на основе достигнутой договоренности ведет компания SOCAR-AQS.

В январе-апреле 2017 года SOCAR добыла на оффшорных и оншорных месторождениях страны 2,46 миллиона тонн нефти против 2,52 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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