Прикаспийские страны обсудят в Ашхабаде правовую конвенцию моря

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 1-2 июня 2017 года запланировано проведение очередного, 49-го заседания специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, говорится в сообщении туркменского правительства.

Ранее сообщалось, что уже подписаны такие значимые документы, как рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения, сопредельных участков дна Каспийского моря. Каспий омывает Азербайджан, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран.

Эксперты оценивают общие запасы углеводородов в туркменском секторе Каспия в 18,2 миллиарда тонн условного топлива. К добыче сырья на шельфе привлечены компании Dragon oil (ОАЭ) и Petronas Charigali (Малайзия).

Кроме того, ведутся переговоры между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном по проекту Транскаспийского газопровода, который мог бы транспортировать каспийские ресурсы на европейский рынок.

(Автор: Гусейн Гасанов)