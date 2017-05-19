Власти Ирана еще на два часа продлили время голосования на выборах

19 мая 2017 21:29 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Ирана во второй раз - еще на два часа - продлило время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах президента, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД страны.

Избирательные участки открылись утром 19 мая во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Ранее власти Ирана, отмечая высокую явку населения, продлили голосование до 20.00 по местному времени. Однако, по данным СМИ, к этому времени количество проголосовавших достигло порядка 30 миллионов человек, в то время как число лиц, имеющих право голоса, составляет 56 миллионов.

"Министр внутренних дел Ирана успешно продлил голосование на президентских выборах до 22.00 во всех городах стран", - говорится в заявлении.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50 процентов голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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