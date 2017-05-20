18-летний азербайджанец стал обладателем 500 000 крон в Швеции (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая 2017 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 18-летний азербайджанец Ибрагим Насруллаев стал победителем шоу "Талант-2017", проводимого шведским телеканалом TV4, сообщает Trend Life со ссылкой на шведские СМИ.

В финале шоу талантов Ибрагим Насруллаев исполнил композицию Hold My Heart.

В качестве награды ему был вручен денежный приз в размере 500 000 крон, часть из которых Ибрагим Насруллаев намерен пожертвовать школе, где он изучает шведский язык.

Ибрагим Насруллаев родился в бакинском поселке Амираджан. Природа одарила его красивым, мягким, лирическим голосом, очень напоминающим голос великого Рашида Бейбутова. Вокальные данные - лирический тенор, манера исполнения стали веским основанием для жителей поселка называть его "наш Рашид". Петь он начал с пяти лет. Ибрагим Насруллаев учился в музыкальной школе №3 в Амираджане, принимал участие в республиканских конкурсах и концертных программах.

Год назад Ибрагим Насруллаев переехал вместе с семьей в Швецию.

"Хотел бы в будущем прославить свою родину - Азербайджан на престижных мировых площадках, а также пройти обучение в специальных музыкальных школах по вокалу Италии, Франции", - сказал Насруллаев в одном из интервью.

(Автор: Джани Бабаева)

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