Эрдоган заявил, что Турция и ЕС договорились о плане действий на год

Турция и ЕС достигли договоренности о плане действий в течение года для восстановления отношений, переживающих кризис, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Президент Турции сделал это заявление, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе, на полях которого он провел двухсторонние встречи с лидерами стран ЕС, а также с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером,

"Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги", — заявил Эрдоган турецким журналистам. Его цитирует газета Haberturk.