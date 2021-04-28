ВОЗ разработает дорожную карту цифровизации здравоохранения Азербайджана

Азербайджан 28 апреля 2021 11:55 (UTC+04:00)
ВОЗ разработает дорожную карту цифровизации здравоохранения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проделала в Азербайджане большой объем цифровых работ и применила искусственный интеллект в сфере медицины.

Об этом сказала глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи в ходе онлайн-мероприятия Artificial Intelligence for Digital Governance Conference & Data Competition Confirmation, организованного Центром развития электронного правительства Азербайджана, сообщает в среду Trend.

По ее словам, разрабатываются планы по привлечению инвестиций в сферу здравоохранения Азербайджана и готовится дорожная карта цифровизации этой области.

Харманджи подчеркнула, что в Азербайджане продолжается процесс вакцинации граждан от коронавирусной инфекции и ведутся работы по обеспечению страны дополнительными дозами вакцины.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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