В азербайджанской армии проведены соревнования по военному пятиборью (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу министра обороны, среди военнослужащих азербайджанской армии были проведены соревнования по военному пятиборью.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, спортсмены - военнослужащие, проходящие службу в различных видах войск и соединениях, соревновались в личном и командном первенствах. В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании.

Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

(Текст: Турал Гараджаев)