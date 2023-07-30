Спасатели МЧС Азербайджана устранили последствия сильного ветра (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана устранили последствия сильного ветра, бушующего на территории республики.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, на номер 112 «Горячей линии» МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку из-за сильного ветра оторвалась часть кондиционера, прикрепленная к наружной стене многоэтажного жилого дома, а также часть кровли четырехэтажного жилого дома на проспекте Нефтяников Сабаильского района. Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска МЧС устранили опасность.

Кроме того, на улице братьев Мардановых в Насиминском районе сотрудниками МЧС было убрано рухнувшее дерево, препятствовавшее свободному передвижению граждан.

Спасателями Бакинского регионального центра МЧС была перерезана часть сточной трубы, свисавшей с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Алескера Алекперова в Ясамальском районе.