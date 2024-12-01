В Анкаре обсудили наследие великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули

БАКУ /Trend/ - В рамках 21-й книжной выставки в Анкаре в воскресенье, 1 декабря состоялась презентация собрания произведений великого поэта и мыслителя Мухаммеда Физули - «Диван Физули».

Как сообщает Trend, на мероприятии, организованном усилиями Министерства культуры Азербайджана и Культурного центра нашей страны при посольстве республики в Анкаре, присутствовали дипломаты, ученые, эксперты-литературоведы, представители общественности двух братских стран.

Директор Культурного центра Азербайджана Самир Аббасов, открывая презентацию, отметил, что гениальный Физули своим творчеством обогатил литературную и художественную мысль всего тюркского мира.

Он напомнил, что 500-летие великого поэта пришлось на сложный для Азербайджана период, когда 20 процентов территорий страны были оккупированы Арменией. «Несмотря на всю сложность ситуации, общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1994 году принял решение о проведении торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею Физули», - констатировал С. Аббасов.

«Бессмертное художественно-философское наследие великого поэта и мыслителя сыграло важную роль в истории литературной мысли Азербайджана, оказало значительное влияние на литературу многих народов Востока», - отметил глава культурного центра.

Он также сообщил, что презентация «Дивана Физули» приурочена к 530-летию великого азербайджанского поэта.

Выступивший преподаватель отделения турецкого языка и литературы Университета «Гази» (Анкара) профессор Исмет Четин назвал наследие Физули достоянием не только тюркского мира, но и всего человечества.

«Физули - один из великих мастеров пера. По языку, стилю и поэтическим приемам с Физули мало кто может сравниться», - подчеркнул он.

Ученый проинформировал участников мероприятия об иторических этапах изучения наследия Физули в Турции.

Профессор Четин отметил, что первые академические работы по изучению наследия Физули в Турции пришлись на 1940 гг. «С этого периода только в Турции было опубликовано 70 различных работ по теме наследия Физули», - констатировал он.

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров, в свою очередь, отметил, что творчество гениального поэта, которому принадлежат 16 крупных произведений на азербайджанском, арабском и персидском языках, отличается художественностью, утонченностью и оригинальностью.

Академик назвал творчество Мухаммеда Физули вершиной «эстетического суфизма».

Он привлек внимание к периоду, в котором жил и творил Физули. «Своим творчеством, поэт стремился не допустить противостояния Османского и Сефевидского государств», - сказал Н. Джафаров, отметив, что общенациональный лидер азербайджанского лидера Гейдар Алиев называл Мухаммеда Фузули «личностью, объединившей тюркские народы».

Ученый дал высокую оценку вниманию, которое уделял общенациональный лидер защите культуры и наследия азербайджанского народа. «Гейдар Алиев принял решение о проведении юбилея великого Физули в непростой для республики период. Общенациональный лидер заявлял: «В нынешней ситуации у Азербайджана может быть недостаток финансовых ресурсов. Однако мы не можем позволить себе недостатка нравственных ценностей, забыть о личностях, подобных Физули», - поделился воспоминаниями академик.

Н. Джафаров подчеркнул и вклад выдающегося писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева в изучении наследия Физули.

Он напомнил, что Мир Джалал Пашаев в 1940 году получил ученую степень кандидата филологических наук за работу «Особенности поэзии Физули», а в 1958 году, вновь обратившись к этой теме, опубликовал монографию под названием «Мастерство Физули».

«Работа над диссертацией литературоведа Мир Джалала Пашаева пришлась на период репрессий, когда само желание отстаивать культурное наследие народа требовало от ученых истинного мужества. Несмотря на это он не отказался от идеи изучения творчества великого поэта, чем внес весомый вклад в развитие физуливедения», - подытожил академик.

Директор гянджинского Центра Низами Гянджеви Алимухтар Мухтаров отметил, что многие отечественные и зарубежные исследователи называли Мухаммеда Физули наиболее чутким поэтом-лириком и романтиком в истории азербайджанской тюркской литературы.

По его словам, произведения Физули - одна из блестящих духовных сокровищниц исламского мира. «Любовь, которая отражена в газелях Физули - художественное выражение его религиозных убеждений, веры и принципов», - сказал А. Мухтаров.

«Физули является одним из блестящих предствителей мировой лирической поэзии, а его бессмертные газели и сегодня затрагивают струны души читателей, прививают людям чувство любви, доброжелательности и гуманизма», - добавил он, подчеркнув значимость популяризации наследия Физули в мире.

А. Мухтаров заверил, что своим блестящим творчеством Физули достиг вершин литературной мысли.

Преподаватель турецкого языка и социальных наук в Университете «Гази» (Анкара), профессор Халил Челтик акцентировал внимание на разнообразии жанров в творчестве Физули.

«Газели Мухаммеда Физули впечатляют высокой эмоциональностью, искренностью и теплотой. Произведения великого лирика - это комбинация чувств и глубокой философской мысли, рассуждений о судьбе человека, что делает творчество Физули уникальным», - подчеркнул он, отметив, что Физули по праву занимает особое почетное место в мировой литературе.

Профессор поблагодарил руководство Культурного центра Азербайджана за вклад в пропаганду наследия Физули.

Мероприятие завершилось выступлением музыкального коллектива Azərbaycan rüzgarları («Ветра Азербайджана»).