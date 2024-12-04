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Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО

Азербайджан Материалы 4 декабря 2024 07:28 (UTC +04:00)
Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО
Фото: ЮНЕСКО

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Cписок нематериального культурного наследия.

Как сообщает Trend, об этом заявили в ЮНЕСКО.

"Новое пополнение в Cписок нематериального культурного наследия: Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане", - говорится в заявлении.

Напомним, что на сегодняшний день в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 23 элемента азербайджанской культуры.

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