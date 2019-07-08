«Газпромбанк» и Azpromo направят усилия на расширение двустороннего делового сотрудничества

8 июля 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российский «Газпромбанк» и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписали меморандум о намерениях в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге, сообщает Trend со ссылкой на «Газпромбанк».

Стороны планируют дальнейшие обсуждения с целью поддержки создания финансово-промышленных групп, производственных объединений, ассоциаций и акционерных обществ различных форм собственности, деятельность которых будет направлена на развитие двустороннего делового сотрудничества.

Кроме того, для реализации этих инициатив стороны планируют заключить соглашение о партнерстве.

Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями «Газпромбанка» Андрей Савченко и исполняющий обязанности президента Azpromo Юсиф Абдулаев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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