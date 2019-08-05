Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 6 раз

5 августа 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе значительно превышало спрос и составило 884,3 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,26 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 5 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился почти на 8%
Финансы 13:48
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане сократился
Финансы 12:27
Экономические районы-лидеры в Азербайджане по темпам роста банковских вкладов
Бизнес 10:54
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 августа
Экономика 10:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 3 августа 11:09
Лента новостей
Через порты Турции в июне перевезено свыше 700 тыс. автомобилей
Бизнес 14:47
МИД Пакистана осудил решение властей Индии лишить штата Джамму и Кашмир особого статуса
Другие страны 14:37
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит катализаторы
Тендеры 14:36
ИВ Баку предупредила население и водителей (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 14:34
Казахстанский тенге продолжает дешеветь
Финансы 14:33
Али Ахмедов: Оппозиция, заодно с заинтересованными внешними силами, начала против Азербайджана клеветническую кампанию
Политика 14:27
Баку принимает 31 международную олимпиаду по информатике
Общество 14:24
SOCAR эвакуировала около 700 нефтяников из-за сильного ветра
Энергетика 14:21
В Бразилии наркоторговец пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью
Другие страны 14:16