Ханлар Фатиев: Гянджинский автомобильный завод продолжает работать, соблюдая требования особого карантинного режима

БАКУ/Trend - Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" входит в список объектов государственного значения и постоянно действующих предприятий, сотрудники которых относятся к ограниченному числу служащих, которым разрешено работать в течение особого карантинного режима в Азербайджане. В настоящее время завод продолжает деятельность в штатном режиме, при этом часть сотрудников работают удаленно.

Об этом сказал Trend председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев.

По его словам, на сегодняшний день, соблюдая требования особого карантинного режима, ведутся работы на сборочных линиях.

«Наше предприятие - единственный производитель сельскохозяйственной техники в Азербайджане. Для удовлетворения потребностей фермеров и бизнесменов, занятых в сфере сельского хозяйства, персонал нашего предприятия продолжает работать с соблюдением всех требований особого карантинного режима. Дистанция между сотрудниками, работающими на сборочных линиях, увеличена до 2 метров. На входе в сборочные цеха установлены контейнеры с дезинфицирующими растворами, защитными масками и одноразовыми перчатками. Помимо этого, все наши производственные площади регулярно дезинфицируются», - добавил Фатиев.

По словам председателя наблюдательного совета, в настоящее время завод осуществляет сборку тракторов различных моделей а также иной сельскохозяйственной техники.

«На сегодняшний день в среднем собираются 2-4 трактора, что на 50 процентов меньше, чем при обычном режиме работы. В среднем в марте были собраны 35 тракторов. В настоящее время на заводе имеется широкий модельный ряд тракторов и иной сельскохозяйственной техники. При наличии спроса, мы готовы обеспечить сборку соответствующего оборудования», - отметил он.

Касаясь планов на будущее, председатель наблюдательного совета сообщил, что в ближайшее время начнется сборка комбайнов Sampo-Roselew, на основе соглашения о сотрудничестве между Гянджинским автомобильным заводом и известной финской компанией Sampo:

«В настоящее время, в соответствии с этим соглашением, осуществляется импорт комплектующих. Как только все соответствующие детали будут поставлены на завод, мы начнем собирать комбайны. Гянджинский автомобильный завод уже имеет опыт сборки комбайнов. Я уверен, что комбайны Sampo-Roselew - известного мирового бренда - будут пользоваться спросом бизнесменов и фермеров».

Фатиев добавил, что несмотря на ограничения в деятельности во многих экономических сферах из-за пандемии коронавируса, Гянджинский автомобильный завод разрабатывает ряд пакетов, которые обеспечат преимущества для фермеров и бизнесменов. Руководство предприятия считает, что таким образом они вносят свой вклад в поддержку единства и солидарности в Азербайджане.