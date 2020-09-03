"AccessBank" удостоен награды STP Quality Award

"AccessBank" в очередной раз стал обладателем престижной банковской награды за безупречное осуществление международных платежей. "Raiffeisen Bank International AG" второй год подряд удостаивает "AccessBank" награды "STP Quality Award".

Показатель STP (Straight-Through Processing) считается основным индикатором качества оформления платежей. Соблюдение стандартов форматирования позволяет выполнять платежи в автоматическом режиме без ручной обработки, что гарантирует максимально быстрое выполнение платежных поручений.

Менеджер "AccessBank"-а по платежам и расчетам Егяна Ибрагимова: "Получение такой престижной награды в очередной раз является знаком профессионализма и соответствия требованиям высоких стандартов в сфере международных расчетов. Несмотря на это, мы продолжаем совершенствовать внутренние процессы для обеспечения качественного сервиса для наших клиентов."

"AccesssBank" предоставляет клиентам полный комплекс услуг, включая международные расчеты во всех основных мировых валютах. Наличие широкой сети корреспондентских счетов позволяет обеспечивать клиентам банка высококлассный уровень расчетного сервиса.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.