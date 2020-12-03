Yelo Bank запустил вторую часть социального проекта «Yelo school»

БАКУ/Trend/ - Со стабилизацией ситуации на фронте и снятия ограничений в Интернете Yelo Bank приступил к реализации второй части социального проекта «Yelo school», стартовавшего в сентябре этого года.

Осуществляемая под лозунгом «Блестящее будущее за образованием» команда тренеров Yelo Bank в партнерстве с тренинговыми центрами «Master Coach Azerbaijan” в лице Сабины Рагимовой и Международной школой безопасности «Стоп угроза» в лице Нигяр Джамшиди провели первый онлайн тренинг по разработанной программе для учащихся 7-11 классов средней школы №1 деревни Болади Ленкоранского района.

Задача этих тренингов-способствовать правильному формированию личности, развивать мышление у детей, помочь им определять цели при выборе будущей профессии и выявлять лидерские качества. Также программа затрагивает такие важные темы, как безопасный интернет, защита от неприятностей, буллинг.

У банка большие планы по развитию проекта «Yelo sсhool». Планируется расширить охват учащихся по регионам, а также задействовать в этом проекте детей своих сотрудников и клиентов банка.

Хотим напомнить, что проект стартовал в сентябре текущего года. Первым шагом было обеспечение учащихся из малообеспеченных семей средней школы №1 села Болади Ленкаранского района, отличающихся высокой успеваемостью, а также их учителей планшетами и бесплатными интернет пакетами для проведения обучения в режиме онлайн.