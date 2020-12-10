Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке – маркетолог

БАКУ/Trend/ - Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке. Это был поставщик качественных томатов в среднем ценовом сегменте, считает директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» Виктор Бахов, передает Trend со ссылкой на sibnovosti.ru.

«Возможны перебои именно в среднеценовом томате, так как количество этого товара ограничено. У нас есть хорошие томаты из Хакасии, но их количество очень маленькое, чтобы покрыть полностью объемы, особенно объемы праздничные. Если не рост цен, то определенный дефицит по томатам в целом возможен, но мы постарается его не допустить. Уже начинаем наблюдать спекуляции на теме: альтернативные поставщики, такие как Армения, начинают повышать цены», - заявил маркетолог Виктор Бахов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Как вчера сказали Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, в настоящее время изучается вопрос в связи с решением Россельхознадзора запретить с 10 декабря ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

По словам представителя, в ближайшее время будет предоставлена подробная информация о результатах исследования.

Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории России.

Как отмечается, Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в Россию.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию.

Объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в целом за первые девять месяцев 2020 года составил 397,338 тысяч тонн, что почти на семь тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.