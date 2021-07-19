Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО)

Экономика 19 июля 2021 19:56 (UTC+04:00)
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана в отчете Doing Business 2020 поднялась на 6 строк до 28-го места среди 190 стран.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно Индексу экономической свободы на 2021 год от Heritage Foundation, Азербайджан занимает 38-е место среди 172 стран. Также Азербайджан поднялся на 15 позиций в опубликованном в 2021 году "Глобальном индексе кибербезопасности 2020" Международного союза электросвязи.

Согласно отчету "Индекса прав детей 2021" Фонда прав детей и Erasmus University Rotterdam, Азербайджан продвинулся на 3 пункта по сравнению с 2020 годом.

Кроме этого, согласно результатам проведенного в этом году исследования проекта ЭСКАТО ООН «Оценка готовности к трансграничной безбумажной торговле», Азербайджан сохранил свое региональное лидерство.

Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Image
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Позиции Азербайджана в международных рейтингах продолжают расти (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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