Начаты масштабные работы по строительству автодороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог ведет масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территориях страны, освобожденных от армянской оккупации. Одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях, является строительство автодороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису. Масштабные строительные работы уже начались.

Как сообщает в пятницу Trend, проектная протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису, соединяющей Гёйгёльский и Кельбаджарский районы, составляет 80,7 км. Согласно поручению главы государства, с учетом плана развития Карабаха автодорога строится в соответствии с 1-й и 2-й техническими категориями с 2-4 полосами движения.

Учитывая сложный горный и каменистый рельеф, основную часть дороги планируется построить в соответствии со 2-й технической категорией, т.е. проезжая часть будет двухполосной, а на склонах предусмотрена дополнительная полоса. На участках с тоннелями и мостами в соответствии с 1-й технической категорией планируется организация четырехполосного движения.

Маршрут по проекту пролегает через село Тоганалы Гёйгёльского района. С 16-го километра начинается Муровдагский хребет и высота здесь увеличивается с 1900 метров до 3250 метров. Даже если построить дополнительные подпорные стены на перевалах на этих территориях, в сильный снегопад и морозную погоду безопасная эксплуатация дороги может оказаться невозможной. Из-за наличия крутых скал в этом районе возможности передвижения строительной техники ограничены. При использовании имеющейся дороги такие же трудности возникают при спуске с Муровдага. Уклон дороги колеблется в пределах 16-28 процентов. Если построить дорогу с уклоном в 7 процентов, то протяженность дороги в 16,5 км необходимо будет увеличить еще на 15 км посредством строительства перевалов. Поэтому вместо строительства 31,5-километровой дороги в труднопроходимой местности было сочтено более целесообразным, чтобы этот участок проходил через 11,7-километровый тоннель под хребтом Муровдаг.

Также планируется построить еще два автомобильных тоннеля протяженностью 2830 и 460 метров. Таким образом, на всем маршруте будут построены три тоннеля общей протяженностью около 15 километров. Движение будет четырехполосным (две полосы в каждом направлении), а ширина проезжей части составит 12 метров. В настоящее время ведутся работы на портале Муровдагского тоннеля. Затем будут проводиться буровзрывные работы и удаление каменистых пород другими методами.

Строительство осуществляется ООО "Эксплуатация магистральных дорог №3" Госагентства и привлеченными в качестве субподрядчиков специализированными в этой сфере турецкими компаниями "Kolin İnşaat Turizm Sеnaye vе Ticarеt" и "Cengiz İnşaat Sеnaye vе Ticarеt".

В настоящее время на отдельных участках дороги ведутся проектно-изыскательские, геологические и земляные работы.

Работы проводятся под контролем руководства Госагентства.

Отвод воды в соответствии с проектом будет обеспечен посредством 103 труб общей протяженностью 2 575 метров. Также будут построены пять автомобильных мостов общей протяженностью 450 метров.

Маршрут автодороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису пролегает через освобожденный Кельбаджарский район, беря начало из села Тоганалы Гёйгёльского района. Ее строительство обеспечит комфортный проезд как ко многим населенным пунктам и центру района, так и к знаменитому Истису.

Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими госструктурами в рамках Рабочей группы по вопросам транспорта, связи и высоких технологий Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, является неотъемлемой составляющей единой транспортной концепции Карабаха.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением главы государства от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев)