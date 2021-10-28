На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo, входящих в состав ООО «Азербайджан Супермаркет».

Как сообщает в четверг Trend, размещены 10 тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения три года и по годовой ставке в 10,5 процента.

Сеть супермаркетов Bravo впервые разместила свои облигации на фондовой бирже.

Отметим, что андеррайтером размещения стала компания Paşa Kapital.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)