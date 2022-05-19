Израиль и Азербайджан разработают стратегический план для продвижения сотрудничества в сельском хозяйстве - министр Одед Форер (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мы инициировали создание двух рабочих групп – от правительства Азербайджана и от правительства Израиля, чтобы разработать стратегический план для обеих стран с целью продвижения связей в сельском хозяйстве.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посетивший с визитом Азербайджан министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

«Израиль обладает обширными знаниями в области использования агротехнологий и развития сельского хозяйства в засушливых и полузасушливых регионах. Азербайджан хочет развивать сельское хозяйство во многих районах, наладить передовое сельское хозяйство с большим количеством технологий. Мы можем сотрудничать в этой сфере и помочь Азербайджану еще больше развить сельское хозяйство. Мы уже обеспечиваем Азербайджан современными технологиями. Некоторые фермеры в стране используют израильские технологии. Израильские компании работают в Азербайджане как в сфере использования технологий, так и в развитии сельского хозяйства. Конечно, когда мы говорим о разработке стратегического плана, речь идет о привлечении большего количества компаний, большего объема знаний, большего количества технологий в сельское хозяйство Азербайджана», - сказал министр.

Форер подчеркнул, что на сельскохозяйственных выставках в Baku Expo Center, все, в том числе и фермеры, увидели, какие технологии сейчас используются в сельском хозяйстве.

«Вы можете повысить урожай с любого акра земли. Мы можем работать на том же участке земли, но получать больше урожая фруктов и овощей. Конечно, если у вас есть большие территории земли, вам нужно эффективно их использовать, и тем самым обеспечить эффективное и конкурентоспособное сельское хозяйство. Это поможет Азербайджану стать сельхозпроизводителем, который сможет использовать сельхозпродукцию не только для внутреннего рынка, но и больше экспортировать», - сказал израильский министр.

Говоря о перспективах импорта пшеницы из Азербайджана в Израиль, он отметил, что на это уйдет несколько лет.

«Потому что первая цель, которую ставит перед собой Азербайджан – это производство пшеницы для внутренних нужд. Это важная цель, учитывая тот факт, что сейчас все страны беспокоятся о собственной продовольственной безопасности. В Азербайджане достаточно земли для выращивания пшеницы, и, конечно, наши знания о выращивании различных сортов пшеницы на разных почвах и о том, как использовать технологии, чтобы выращивать больше пшеницы, помогут Азербайджану. Я уверен, что вы сможете вырастить пшеницу в нужных объёмах для внутреннего рынка, и если вы будете выращивать больше, мы будем рады купить пшеницу у вас. Это одна из тем, которую мы обсуждали. Израиль закупает пшеницу в нескольких странах, и мы хотим диверсифицировать источники импорта. Я должен сказать, что сельское хозяйство - это не только выращивание пшеницы. Вы также выращиваете много видов фруктов и овощей, и мы хотели бы углубить торговлю между нашими странами в этом направлении», - добавил Форер.

По словам министра, у Израиля много знаний в области агротехнологий.

«Мы можем использовать каждый акр земли и получать больше продукции с любого участка земли, на котором мы работаем. Это обеспечивает продовольственную безопасность. Речь идет о знании того, что выращивать, где выращивать и как получить урожай даже в засушливых и полузасушливых регионах. В течение многих лет у Израиля было много проблем, нам приходилось иметь дело с нехваткой воды, с засушливыми регионами, и мы маленькое государство. Это заставило нас использовать технологии для преодоления проблем, с которыми мы сталкивались в течение многих лет. Теперь, конечно, мы решили проблему с водой и знаем, как использовать воду, как управлять водными системами в Израиле, и у нас есть опыт в переработке воды. Эти вопросы на самом деле влияют на продовольственную безопасность. Вы не можете выращивать фрукты без воды, но вы можете выращивать фрукты при правильном использовании воды, не тратя ее впустую. При этом я думаю, что мы можем помочь Азербайджану эффективнее использовать воду, перерабатывать воду и управлять системой водоснабжения. Как я уже сказал, некоторые израильские компании уже действуют в Азербайджане, но необходимо привлечь больше компаний, и обеспечить их активную работу. Мы должны разработать стратегический план на пять лет для обеих стран», - сказал он.

Форер отметил, что израильские компании также активно занимаются строительством «умного» села в Карабахе.

«У меня была возможность посетить Карабах и я был впечатлен процессом развития региона. Год назад там ничего не было, а сейчас, спустя год, село почти готово. Меня очень радует, что на этих территориях в сельском хозяйстве применяются израильские технологии. Я думаю, что будущее за использованием высоких технологий в сельском хозяйстве. С изменением климата и глобальным потеплением без этих технологий заниматься сельским хозяйством будет очень сложно. Нам нужно начать сейчас, чтобы изменить то, как люди занимаются сельским хозяйством. В Азербайджане есть регион, где можно начать с нуля и построить все правильно. Проблемы есть, но возможности безграничны. Азербайджанская сторона подписала договор с израильской компанией Mekorot, которая обладает большими знаниями в области ирригации, систем водоснабжения. Собственно, эта компания управляет всей системой водоснабжения в Израиле. Мы знаем, как это сделать, как с этим помочь. Я думаю, что есть большой потенциал в этой сфере. Думаю, что скоро, с большими инвестициями, мы сможем построить здесь хорошую систему водоснабжения. Это видение, которое продвигает правительство Азербайджана. Израиль готов поделиться своими знаниями, и я уверен, что обе страны получат от этого выгоду. Мы станем партнером Азербайджана в области сельского хозяйства, и наши компании смогут показать всему миру, как мы помогаем нашим друзьям. Я уверен, что эти территории Азербайджана превратятся в

процветающий регион», - заключил израильский министр.