Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с премьер-министром Катара шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Аль Тани.

Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«С премьер-министром Катара шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Аль Тани мы подчеркнули важность дружественных отношений между нашими странами, а также обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в области энергетики, транспорта и логистики, взаимных инвестиций и других сферах экономики»,- говорится в публикации.