Доля женщин-предпринимателей в инновационном секторе Азербайджана растет стремительно

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля женщин-предпринимателей в инновационном секторе быстро растет.

Об этом сказала в субботу председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева в ходе мероприятия «Женщины на фестивале STEM», передает Trend.

По ее словам, в рамках программы Technest, который проводится Агентством предоставляются бесплатные тренинги.

«43 процента выпускников этой программы в прошлом году составили женщины. Кроме того, в Азербайджане 28 процентов стартап-проектов разработаны женщинами-предпринимателями. Хочу также отметить, что 30 процентов женщин-глав организаций по итогам 2022 года стали победителями различных номинаций конкурса, проводимого Агентством», - отметила она.

Отметим, что STEM — это новый подход в образовании, когда объединены все отрасли естественно-научного и технического знания, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.