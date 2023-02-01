БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена работа по созданию реестра агропарков.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"Отныне агрокомплексы, применяющие прогрессивные технологии, смогут получить статус агропарка. Положительной стороной этого будет то, что эффективно функционирующие агропарки получат возможность получения льготных кредитов на соответствующую инфраструктурную поддержку со стороны государства. То есть будет оказана поддержка агрокомплексам, деятельность которых является устойчивой и эффективной, а те, кто этого не делает, не смогут получить статус агропарка", - сказал он.

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