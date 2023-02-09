В Азербайджане выросли перечисления в госбюджет средств от приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - В 2022 году по линии госслужбы Азербайджана по вопросам имущества от приватизации госимущества в бюджет было перечислено свыше 115,4 миллиона манатов.

Об этом сказал в среду начальник Департамента стратегического планирования Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев, передает в четверг Trend.

По его словам, этот показатель в сравнении с 2021 годом вырос на 1,2 процента.

«Кроме того, были приватизированы 304 мелких объекта, 513 транспортных средств, 262 гектаров земли. В прошлом году были заключены свыше одной тысячи новых договоров аренды земли и 858 договоров на аренду нежилых помещений. Доходы государства от аренды нежилых помещений составили 3,756 миллиона манатов, от аренды земельных участков - 21,1 миллиона манатов», - сказал он.

Также, в прошлом году в госслужбы поступило 840 обращений для аренды земель пригодных для сельскохозяйственной деятельности.

«По 480 заявкам были достигнуты соглашения и сданы в аренду свышк 36,2 тысячи гектаров земель, а по 394 ведутся переговоры», - отметил он.