Пропускная способность таможенного пункта Ханоба составляет 1000 грузовых машин в сутки

ХАЧМАЗ /Trend/ - Таможенный пункт "Ханоба" способен в сутки пропускать до 1000 грузовых транспортных средств в оба направления, до 30 автобусов и свыше тысячи граждан.

Об этом сказал в пятницу на церемонии открытия таможенного пункта "Ханоба" на границе Азербайджана с РФ председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров, передает Trend.

По его словам, пункт пропуска Ханоба может пропускать как легковые и грузовые автомобили, так и пассажирские автобусы.

«На этом пункте установлены 3 въезда для грузовых и легковых автомобилей, и два въезда - для автобусов. Ее территория составляет семь гектаров, 4,6 гектара оборудованы терминалами и складами. Кроме того, пункт "Ханоба" оснащен самыми современными средствами проверки грузов», - добавил он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста Ханоба после реконструкции. Пост Ханоба расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.