Международный конгресс астронавтики является значимым для развития космической отрасли в Азербайджане - советник министра

БАКУ/Trend/ - Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку в текущем году, внесет важный вклад в развитие космической отрасли в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил советник министра цифрового развития и связи Азербайджана Ряшад Байрамов в ходе медиа-брифинга, посвященного Международному конгрессу астронавтики.

По его словам, для Азербайджана данный конгресс, в первую очередь, поспособствует развитию научной сферы.

"На конгрессе, который пройдет с 2 по 6 октября 2023 года в Баку, будет реализован ряд крупных инициатив, включая студенческий конкурс IAF", - сказал он.

Он отметил, что конгресс предоставит Азербайджану, а также всему региону возможность выступить в качестве ведущей силы в создании и развитии космической экосистемы.

"Проведение конгресса в Азербайджане предоставит стране возможность заявить о себе как надежном партнере в космической сфере для международных организаций", - добавил он.