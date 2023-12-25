COP29: Какие дивиденды получит Азербайджан - АНАЛИЗ от Инглаба Ахмедова

БАКУ/Trend/ - Все, или почти все неожиданные геополитические ходы совершаются в турбулентные времена. Решение о проведении COP29 в Азербайджане для многих стало сюрпризом. Хотя полагаю, что за этим неожиданным решением стоит кропотливая подготовительная работа власти.

За последние 3 года мы как-то уже привыкли слышать победные ноты, одну за другой и порой не придаем должное значение этим событиям. Быстро привыкаем к очередному триумфу, как на поле боя, так и в международной дипломатии. Переосмысление всего происходящего за короткий период нашей истории еще предстоит. И не только нашему поколению. А между тем, молодому государству, каковым является Азербайджан должно быть невероятно сложно разбираться в сложнейших лабиринтах геополитических противоречий и отстаивать собственные интересы. До сих пор отстаивание наших интересов фокусировалось преимущественно вокруг Карабаха, его освобождения и начавшейся реинтеграции.

Завоевание доверия основных геополитических сил и международного сообщества для проведения столь значимого мероприятия в Баку, безусловно стоит особняком в этом ряду.

И вот почему.

Начнем с того, что 29-й по счету Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проводится с 1995 г. За это время она в основном проводилась в развитых странах, таких как Германия, Япония, Франция, Нидерланды, Канада, Великобритания, и др. И за это время лишь дважды проводилась в странах богатых углеводородами - Катар и Арабские Эмираты. И это символично. Ибо традиционно нефтегазовые страны считались основными триггерами загрязнения атмосферы, хотя в действительности ими являются ведущие индустриальные страны, в первую очередь США и Китай. И вот в этом ряду Баку станет третьей углеводородной страной, который в следующем году на 2 недели превратится в место баталии как удержать потепление атмосферы в пределах 1,5 градусов по Цельсию. Также в истории этих конференций Азербайджан будет самым молодым государством в качестве хозяина мероприятия.

Попробуем просчитать какими могут быть дивиденды COP29 для Азербайджана.

Безусловный геополитический дивиденд на долгие годы вперед очевиден. Мы на одной волне с цивилизованным миром включаемся в нешуточную гонку за сохранение планеты. И подготовительная работа к конференции, и само мероприятие, и отголосок предполагаемых решений, которые будут приняты в Азербайджане, станут предметом обсуждения, ознакомления, а может быть даже и отправной точкой эффективных решений. Нужно понимать, что конференция по изменению климата столь масштабного характера, это не очередное международное мероприятие, а оседлание тренда под названием "зеленое будущее".

Конференция может придать серьезный импульс успешному энергетическому переходу и увеличению инвестиции в возобновляемые источники энергии. В современном мире завоевать доверия международного сообщества лишь возможностью наличия соответствующей инфраструктуры, недостаточно. В конце концов немало стран, где имеется и получше инфраструктура, да и опыт проведения подобных мероприятий побогаче. Чувствительный мир хочет видеть готовность принимающей эстафету страны, быть на одной волне с мировым трендом по темпам роста зеленых инвестиций. И здесь, хоть мы и начали данную работу относительно недавно, но темпы впечатляют. Масштабные проекты с Masdar из ОАЭ и Acwa Power из Саудовской Аравии и планы довести к 2030 году общую мощность ВИЭ до 100 гигаватт является хорошим подспорьем, демонстрирующее истинное намерение Азербайджана по энергетическому переходу.

Сама конференция и подготовительные работы по ее проведению также могут привести к активизации инвестиционных проектов ВИЭ в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эта работа уже началась. Но, по ходу дела можем увидеть более весомые предложения зарубежных инвесторов, что серьезным образом снизить нагрузку на бюджет страны.

COP29 может ускорить реализацию проекта "зеленая энергия" из Азербайджана и Казахстана в Европу через Черное море (инициатива "Зеленый коридор"), инициативу "Global Gateway", проект получивший название "Черноморский энергетический подводный кабель", направлен на создание безопасных источников энергии для Европы, и наконец, транскаспийского международного транспортного маршрута (средний коридор).

И, наконец, COP29 может существенно снизить накал противоречий во взаимоотношениях коллективного запада и Азербайджана. Страна, принимающая конференцию по изменению климата глобального масштаба по определению входит в орбиту публичного доверия, что в свою очередь позволит руководству страны ставить еще более амбициозные цели на международных площадках и добиться их реализации.

Кстати о руководстве. Ведь не секрет, что за всеми блестящими победами последних лет реально стоит масштабное видение, упорство и кропотливая работа Президента Ильхам Алиева конечной целью которой является извлечение максимум выгоды для страны в это непростое время, когда происходит тектоническое изменение существующего миропорядка.