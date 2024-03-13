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Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)

Экономика Материалы 13 марта 2024 15:15 (UTC +04:00)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены двусторонние экономические связи между Азербайджаном и Хорватией.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на публикацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсетях.

Как отмечается, 13 марта в Баку состоялась встреча между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром экономики и устойчивого развития Хорватии Дамир Хабияном.

"Мы рассмотрели приоритеты двусторонних экономических отношений стран в направлении содействия совместным инвестициям и торговле, поддержке сотрудничества в областях промышленности и альтернативной энергетике, расширения партнерства между бизнес-сообществами двух стран", - говорится в публикации.

Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
Обсуждены приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией (ФОТО)
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