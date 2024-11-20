Председательство в СМВДА перейдет к Азербайджану в декабре текущего года

БАКУ /Trend/ - Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА) перейдет к Азербайджану в декабре текущего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Нурлан Кенесов в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

Он подчеркнул, что Казахстан с нетерпением ожидает окончательного создания Совета по устойчивой связанности.

"В прошлом году была разработана концепция создания Совета, и совместно с Секретариатом СВМДА мы провели три рабочие встречи с национальными экспертами для обсуждения концепции. В целом эта инициатива получила широкую поддержку участников. Учитывая, что председательство в организации перейдет к Азербайджану в декабре этого года, мы обращаемся с просьбой к нашим уважаемым азербайджанским коллегам совместно с Секретариатом СВМДА продолжить работу над окончательной доработкой концепции и приступить к созданию Совета", - сказал он.