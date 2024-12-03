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Азербайджанским банкам необходимо разработать стратегии поддержки развития на основе стандарта ESG

Экономика Материалы 3 декабря 2024 10:38 (UTC +04:00)
Азербайджанским банкам необходимо разработать стратегии поддержки развития на основе стандарта ESG

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend/ - Азербайджанским банкам необходимо разработать стратегии поддержки развития на основе экологических, социальных и управленческих (ESG) стандартов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе VIII Международного банковского форума.

"В Азербайджане банки являются одной из главных опор экономики страны и должны разрабатывать стратегии, поддерживающие развитие на основе ESG стандартов для устойчивого банковского дела. Банки могут внести вклад в будущее общества, продвигая "зеленое финансирование" и устойчивые проекты. Принятую Центральным банком Азербайджана "зеленую таксономию" можно считать важным шагом, сделанным вовремя, для реализации стратегических целей устойчивого развития и "зеленого" перехода в финансовом секторе. Этот документ определяет виды, подвиды и технические классификационные критерии зеленой деятельности по секторам экономики и охватывает 10 секторов", - сказал он.

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