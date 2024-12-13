"KapitalBank Узбекистан" о планах по развитию в регионе Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "KapitalBank Узбекистан" планирует увеличить парк банкоматов до 3000 единиц и модернизировать существующие устройства.

Об этом Trend сообщил начальник управления технологического сопровождения бизнеса "KapitalBank Узбекистан" Денис Кохаев в кулуарах VIII Международного банковского форума.

"Капиталбанк является крупнейшим частным банком в стране. Сейчас наш фокус направлен на Центральную Азию и развитие внутри Узбекистана. В Узбекистане у нас масштабные планы, в первую очередь – развитие банковской инфраструктуры, в частности банкоматной сети. На сегодняшний день в распоряжении банка более тысячи банкоматов, в основном это устройства для выдачи наличных (cash-out). Современные реалии требуют расширения функциональности банкоматов, чтобы они предоставляли более качественные и удобные услуги. Помимо стандартных операций, таких как снятие наличных, клиенты нуждаются в услугах валютного обмена, погашения кредитов и пополнения карт. Несмотря на развитие безналичных платежей, наличные деньги в Узбекистане все еще востребованы. Поэтому мы планируем переход на банкоматы-ресайклеры, которые могут не только выдавать, но и принимать наличные. В рамках наших планов – увеличение парка банкоматов с 1800 до 3000 единиц и модернизация существующих устройств. Это позволит значительно улучшить качество обслуживания клиентов", - сказал Кохаев.

По его словам, рост числа клиентов и операций неизбежно влияет на качество предоставляемых услуг.

"Чтобы поддерживать высокий уровень сервиса, мы расширяем сеть банкоматов. Это разгружает филиалы банка, повышает качество обслуживания внутри отделений и делает клиентов более лояльными. Что касается развития сервисов в Центральной Азии, мы активно взаимодействуем с соседними странами, включая Казахстан, Таджикистан и Афганистан. Мы сотрудничаем с местными банками, поддерживаем друг друга и реализуем совместные проекты для удобства граждан. Открытие филиалов за пределами Узбекистана пока не планируется, но мы стремимся к укреплению партнерских связей", - подчеркнул он.