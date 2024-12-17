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В Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству"

Экономика Материалы 17 декабря 2024 11:57 (UTC +04:00)
В Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - В апреле следующего года в Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству".

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Глобализация экономики – неизбежный процесс, и выход на мировой рынок качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции, а также увеличение экспортного потенциала страны остаются приоритетными направлениями.

Конфедерация предпринимателей Азербайджана, расширяя международные связи, продолжает продвигать и популяризировать бренд "Азербайджан". Хочу отметить, что в феврале 2025 года в городе Мекка состоится "Халяль-бизнес форум" с участием 57 исламских стран, а в апреле в нашем родном Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству", - отметил М.Мусаев.

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