БАКУ/ Trend/ - В апреле следующего года в Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству".

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Глобализация экономики – неизбежный процесс, и выход на мировой рынок качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции, а также увеличение экспортного потенциала страны остаются приоритетными направлениями.

Конфедерация предпринимателей Азербайджана, расширяя международные связи, продолжает продвигать и популяризировать бренд "Азербайджан". Хочу отметить, что в феврале 2025 года в городе Мекка состоится "Халяль-бизнес форум" с участием 57 исламских стран, а в апреле в нашем родном Баку пройдет "Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству", - отметил М.Мусаев.