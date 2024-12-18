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COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)

Экономика Материалы 18 декабря 2024 10:51 (UTC +04:00)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
Фото: Mastercard

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Данные Mastercard свидетельствуют о значительном влиянии COP29 на экономику Азербайджана.

Азербайджан пережил беспрецедентный экономический подъем, вызванный проведением 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, что свидетельствует о ее значительном влиянии на развитие страны. Ключевые показатели, отраженные в оперативно подготовленном Mastercard Advisors отчете о влиянии COP29 на Азербайджан, основанном на данных о расходах в точках продаж (POS) от Mastercard, свидетельствуют о необычайном прогрессе, достигнутом благодаря этому глобальному событию.

Рост туризма достигает новых высот

Число туристов, прибывших на COP29, выросло на 148% по сравнению с той же неделей в 2023 году и в 16 раз по сравнению с неделей Формулы-1 в 2024 году, что свидетельствует о беспрецедентном международном интересе к COP29.

Объемы сделок и региональное влияние

Финансовые транзакции последовали этому примеру: общая сумма сделок выросла на 236%, а их количество - на 178 %. За пределами столицы объем сделок в регионах вырос на 128%, что свидетельствует о широком влиянии мероприятия на всю страну.

Гостиничный и пищевой секторы процветают

Гостиничный и пищевой секторы оказались в числе главных бенефициаров. Расходы на проживание и питание выросли более чем на 400%, обеспечив экономический эффект для ключевых отраслей. Крупные транзакции также набирали обороты: рост расходов на билеты стоимостью 10 и 25 долларов составил более 200%.

Глобальные тенденции в сфере туризма и расходов

COP29 также повысила привлекательность Азербайджана для мирового туризма. Расходы посетителей с ключевых рынков, включая Бразилию, Германию, США и Великобританию, резко возросли. Посетители из Бразилии, принимающей COP30, установили рекорд, увеличив расходы на проживание на 7 млн %, в то время как их британские и американские коллеги продемонстрировали рост в той же категории на 600 % и 819 % соответственно.

Результаты демонстрируют роль COP29 как катализатора устойчивого роста и свидетельствуют о растущем значении Азербайджана на мировой арене. Эти достижения прокладывают путь к долгосрочным экономическим и экологическим выгодам, подтверждая силу глобального сотрудничества.

О компании Mastercard

Mastercard поддерживает экономику и расширяет возможности людей в 200 с лишним странах и территориях по всему миру. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий спектр цифровых платежей, делая транзакции безопасными, простыми, интеллектуальными и доступными. Наши технологии и инновации, партнерские отношения и сети обеспечивают уникальный набор продуктов и услуг, которые помогают людям, предприятиям и правительствам реализовать свой самый большой потенциал.

COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост (ФОТО)
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