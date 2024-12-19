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Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)

Экономика Материалы 19 декабря 2024 11:56 (UTC +04:00)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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БАКУ/ Trend/ - Реализуя свою стратегию социальной ответственности, Yelo Bank уделяет особое внимание поддержке проектов, которые способствуют устойчивости экономики и улучшению экологической ситуации в нашей стране. Очередным шагом в этом направлении стала поддержка 1-ой Международной конференции исследователей в области экономики и социальных наук на тему «Тенденции современной эпохи: зеленая экономика и устойчивое развитие», прошедшей в UNEC.

В рамках конференции местные и международные исследователи обсудили ключевые темы, такие как зеленая экономика, устойчивая энергетика и экологическая ответственность. Участники из Африки, Европы, США и других стран представили свои научные статьи и поделились знаниями и опытом в решении глобальных проблем.

Поддерживая такие инициативы, Yelo Bank продолжает вносить свой вклад в интеллектуальное и экологическое развитие Азербайджана, стремясь создать более зеленое и устойчивое будущее для следующих поколений.

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Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)
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