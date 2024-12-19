Yelo Bank поддержал проведение международной конференции (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Реализуя свою стратегию социальной ответственности, Yelo Bank уделяет особое внимание поддержке проектов, которые способствуют устойчивости экономики и улучшению экологической ситуации в нашей стране. Очередным шагом в этом направлении стала поддержка 1-ой Международной конференции исследователей в области экономики и социальных наук на тему «Тенденции современной эпохи: зеленая экономика и устойчивое развитие», прошедшей в UNEC.



В рамках конференции местные и международные исследователи обсудили ключевые темы, такие как зеленая экономика, устойчивая энергетика и экологическая ответственность. Участники из Африки, Европы, США и других стран представили свои научные статьи и поделились знаниями и опытом в решении глобальных проблем.



Поддерживая такие инициативы, Yelo Bank продолжает вносить свой вклад в интеллектуальное и экологическое развитие Азербайджана, стремясь создать более зеленое и устойчивое будущее для следующих поколений.



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