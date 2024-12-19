Kapital Bank о планах по выпуску субординированного долга в форме облигаций

БАКУ/ Trend/ - Kapital Bank в январе следующего года планирует выпустить субординированный долг в форме облигаций в размере 25 миллионов долларов.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"2024 год запомнился для нас также значительными достижениями в области облигаций. В текущем году было осуществлено семь эмиссий облигаций общим объемом 145 миллионов долларов США и 100 миллионов манатов. Особенностью этого года стало то, что мы впервые реализовали подписку на облигации через наши филиалы. Как вам известно, ранее клиенты могли подавать заявки только через инвестиционные компании, а теперь это стало таким же удобным, как обратиться в ближайший банк.

Особенно радует активность физических лиц в процессе подписки. Если взглянуть на цифры, в этом году в подписке приняли участие более 450 инвесторов. Облигации банка также активно торгуются на вторичном рынке. В течение года объем торгов между инвесторами превысил 52 миллиона манатов", - отметил он.

Председатель правления подчеркнул, что в этом году планируется еще одна эмиссия.

"Если успеем, планируем провести еще одну эмиссию облигаций в декабре на сумму 50 миллионов манатов, а в январе - выпустить субординированный долг на 25 миллионов долларов", - сказал Ф.Гусейнов.