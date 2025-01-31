С 2021 года Азербайджан реализовал с ООН проекты на сумму $142 млн - замминистра

БАКУ /Trend/ - С 2021 года по текущее время Азербайджан совместно с ООН реализовал проекты на сумму 142 миллиона долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Рамочный документ на 2021–2025 годы, который сейчас подходит к завершению, охватывал четыре ключевых приоритета: Инклюзивный рост, Сильные институты, Охрана окружающей среды, Гендерное равенство. За последние годы совместно с ООН были реализованы проекты на сумму 142 миллиона долларов США",- сказал он.

Баширли напомнил, что Азербайджан активно сотрудничает с ООН с 1992 года и поддерживает глобальные инициативы.

"2024 год открыл новую главу в этих отношениях - проведение COP29 в нашей стране подтверждает, что Азербайджан является одним из ключевых игроков в глобальной климатической повестке. Устойчивое развитие является одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана. Мы приняли Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и интегрировали их в наши государственные стратегии. Более 50 государственных программ и стратегий приведены в соответствие с ЦУР, создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Азербайджан представил уже четвертый Добровольный национальный обзор на Форуме высокого уровня ООН. Мы предпринимаем стратегические шаги для создания экономики, основанной на "зеленой" энергии", цифровых технологиях и инновациях. В освобожденных территориях реализуются концепции "Умный город", "Умная деревня" и "Зона "зеленой" энергии". Кроме того, инициатива Азербайджана по признанию разминирования в качестве 18-й ЦУР является ярким примером нашей приверженности устойчивому развитию", - добавил он.