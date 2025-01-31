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Азербайджан предложил включить новые направления в Рамочный документ c ООН

Экономика Материалы 31 января 2025 09:50 (UTC +04:00)
Азербайджан предложил включить новые направления в Рамочный документ c ООН

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана предложило включить новые направления в новый Рамочный документ между Азербайджаном и ООН.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Предлагаем включить в новый Рамочный документ следующие ключевые направления: реализация климатических инициатив, объявленных в рамках COP29, проекты устойчивого развития для реинтеграции освобожденных территорий, включение 18-й ЦУР (разминирование) и усиление мер по безопасности, диверсификация экономики, расширение экспорта и развитие инноваций, укрепление сотрудничества в сфере цифровой экономики и четвертой промышленной революции", - сказал он.

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