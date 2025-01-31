БАКУ /Trend/ - К 2026 году долю частного сектора в ВВП Азербайджана планируется увеличить до 88 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Азербайджана, секретарь Национального координационного совета по вопросам устойчивого развития Гусейн Гусейнов в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"В социальной стратегии на 2022–2026 годы поставлены цели увеличить долю частного сектора в ВВП до 88 процентов к 2026 году, объем ненефтяного экспорта - в 1,8 раза, ненефтяного ВВП - в 1,3 раза, а общий рост ВВП – в 1,2 раза. В среднем темпы роста ВВП планируется удерживать в пределах 3-4 процентов до 2026 года", – отметил он.

Г.Гусейнов заявил, что основными направлениями социальной политики являются стимулирование роста доли частного сектора в занятости и числе наемных работников, улучшение доступа женщин к экономическим возможностям, определение масштабов неформальной занятости, а также сокращение различий в уровне жизни между городом и селом в частном секторе.