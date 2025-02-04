"SİMA İmza" интегрирована в платформу "herrac.gov.az"

БАКУ /Trend/ - Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО "AzInTelecom", функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрирована в "Электронный аукционный портал".

Благодаря данной интеграции, протоколы электронных аукционов, проводимых на портале "herrac.gov.az", теперь можно подписывать удаленно, через мобильное приложение "SİMA İmza." После входа на портал пользователи могут участвовать в аукционах по продаже автомобилей, квартир, нежилых помещений, частных домов и других объектов, выставленных на торги в связи с решениями судов и других органов.

После завершения аукциона стороны подписывают протокол с помощью "SİMA İmza" в установленный законом срок. После подписания протокола участникам аукциона отправляется электронное уведомление.

Следует отметить, что ранее пользователи могли воспользоваться порталом "herrac.gov.az" через "digital.login" — единую систему доступа с использованием "SİMA İmza." С помощью последней интеграции протоколы аукциона теперь можно подписывать быстро, удобно и безопасно, без необходимости личного присутствия.

С новой цифровой подписью SİMA пользователи не зависят от центров клиентского обслуживания, а учреждения сокращают нагрузку и расходы. Мобильное приложение "SİMA İmza" предоставляется гражданам бесплатно. Более подробную информацию можно получить на сайте "sima.az" или позвонив в контактный центр по номеру 157.