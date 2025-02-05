Венгрия и Азербайджан готовят соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Венгрия и Азербайджан находятся на раннем этапе подготовки соглашения о сотрудничестве в таможенной сфере.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала заместитель руководителя Департамента международных связей Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Жужа Кечкеш.

"Между таможенными администрациями двух стран уже существует договоренность о сотрудничестве, однако она находится на начальном этапе разработки. Основная цель планируемого соглашения – развитие и укрепление взаимодействия между таможенными органами для предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, наносящих ущерб экономическим, фискальным, социальным, культурным и коммерческим интересам наших стран. Мы уверены, что тесное сотрудничество и оперативное реагирование таможенных служб позволят более эффективно бороться с таможенным мошенничеством. Кроме того, важно подчеркнуть значимость обмена знаниями, опытом и передовыми практиками между нашими таможенными органами в этой сфере", – отметила она.

Кечкеш также сообщила о предстоящем визите представителей налоговой и таможенной администрации Венгрии в Азербайджан в этом году.

"К сожалению, в прошлом году мы не смогли принять любезное приглашение председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахина Багирова из-за наших обязательств в рамках председательства Венгрии в ЕС. Однако в этом году мы обязательно посетим Азербайджан для проведения двусторонней встречи на высоком уровне", – подчеркнула она.

По словам Кечкеш, основной целью визита станет обзор двустороннего сотрудничества, оценка проделанной работы, а также обсуждение ключевых вопросов будущего взаимодействия.

X: @Lyaman_Zeyn