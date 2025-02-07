SOCAR о стратегическом подходе в горизонтальном бурении

БАКУ /Trend/ – Сегодня я представлю стратегический подход, основанный на техносоциальных решениях в области горизонтального бурения.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель процессов и процедур по охране труда и технике безопасности в управлении операциями SOCAR Upstream Хафиз Мирзаагаев на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

Как отметил Мирзаагаев, глобальный спрос на энергию продолжает расти, и, несмотря на проблемы декарбонизации, энергетический ландшафт постоянно изменяется. Согласно статистике Международного энергетического агентства, мировой спрос на энергию к 2040 году вырастет на 5 процентов. В то же время, исследование нетрадиционных месторождений и повышение операционной сложности становятся важными вызовами для нефтегазовой отрасли.



"Мы сталкиваемся с тремя основными вызовами: безопасностью, устойчивостью и эффективностью. Управление операционными рисками в сложных и нестабильных условиях, а также соблюдение экологических стандартов требуют внедрения инновационных решений", - отметил он.



Он подчеркнул, что для решения этих проблем SOCAR разрабатывает эко-техно-социальную стратегию, которая включает три ключевых компонента: экологическую составляющую, направленную на минимизацию воздействия на природу, технологическую составляющую с использованием передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей для оптимизации операций, а также социальную составляющую, которая фокусируется на вовлечении местных сообществ и поддержке долгосрочного сотрудничества.



Мирзаагаев выделил важность горизонтального бурения как метода, способствующего повышению эффективности добычи. "Горизонтальное бурение увеличивает продуктивность на 40 процентов по сравнению с вертикальным бурением. Также это метод позволяет снизить количество установок на поверхности, уменьшив использование земли на 50 процентов, и повысить устойчивость, уменьшая риски, связанные с погодными условиями и операциями", - сказал он.

По его словам, горизонтальное бурение значительно расширяет контакт с резервуаром, что позволяет улучшить извлечение углеводородов и повысить общую эффективность добычи. Применение таких технологий помогает снизить операционные расходы и повысить эффективность работы в сложных условиях.