Снижение уровня воды в Каспийском море снижает пропускную способность паромов

БАКУ/Trend/ - Снижение уровня воды в Каспийском море влияет на грузоперевозки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" Тариэль Мирзоев за круглом столом "Средний Коридор: Связь через Каспийское море" в Баку.

"В последние годы в портах и каналах Каспийского моря наблюдается уменьшение глубины воды, что не позволяет паромам работать на полной мощности", - сказал он.

По словам зампредседателя, из-за уменьшения глубины воды в казахстанском порту Курык снизилась пропускная способность паромов типа Ro-Pax между Бакинским и этим портом.

Он также отметил, что в порту Туркменбаши сложилась аналогичная ситуация, где снижение глубины воды привело к сокращению пропускной способности паромов типа Ro-Pax на маршруте Баку - Туркменбаши. В этом направлении перевозка железнодорожных цистерн сократилась на 37 процента, а количество перевезенных вагонов - на 19 процентов.