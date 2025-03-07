8% кешбэка на 8-е марта

Халг Банк по случаю Международного женского дня - 8 марта запускает специальную кампанию для держателей XalqKart.

С 7 по 9 марта при оплате картой XalqKart в кафе и ресторанах, парфюмерных магазинах, цветочных салонах и салонах красоты клиенты получат 8% кэшбэк/бонусов.

Напоминаем, что, совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусов за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые впоследствии обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность заработать 2% кешбек от операций по безналичным платежам. Обе карты обладают следующими выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат);

- возможность онлайн заказа и бесплатной доставки.

По каждой карте клиент может получать макcимальный кэшбэк в размере 300 манатов в месяц.

XalqKart можно заказать в приложении XalqOnline, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az// с бесплатной доставкой или обратившись в любой из филиалов Халг Банка.